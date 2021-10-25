Очередной максимум: в России зарегистрировали за день 37 930 пациентов с ковидом

Общее число выявленных случаев заболевания ковидом составляет на сегодняшний день 8 279 573. Фото: Галина Соловьёва.

В России зарегистрирован новый суточный максимум по заболеваемости коронавирусом - 37 930 пациентов. Общее число выявленных случаев заболевания ковидом составляет на сегодняшний день 8 279 573.

За день в Москве подтвердили 7 778 пациентов с корнавирусом, в Московской области, которая обошла Санкт-Петербург по числу заболевших за сутки, - 3 127, а в "северной столице" - 2 693. В Свердловской области, которая находится на 10-м месте среди регионов РФ с наибольшей суточной заболеваемостью, подтвердили ещё 644 случая коронавируса.

Из российских больниц по выздоровлению выписались 20 690 человек. Всего от инфекции избавились уже 7 186 611 жителей страны.

За сутки количество летальных исходов от COVID-19 увеличилось на 1 069, а общее число умерших от инфекции составляет 231 669 случаев.

Напомним, днём ранее ковид в России подхватили 35 660 человек.