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29 октября 2021, 10:57

Вакцинацию от коронавируса завершили 1,3 миллиона свердловчан

вакцина от коронавируса

За 28 октября против COVID-19 было привито рекордное количество граждан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области, по данным на утро 29 октября, вакцинацию против коронавируса завершили свыше 1,3 миллиона человек. Это около 30% от общего числа проживающих в регионе.

Первый компонент за весь период получили 34% (около 1,48 миллиона) свердловчан. По информации регионального оперштаба, в предыдущие сутки против COVID-19 было привито рекордное количество граждан. Первый компонент получили 19 057 человек. Завершили вакцинацию 9 292 человека.

Ранее на Среднем Урале расшили перечень работников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Список увеличился за счёт энергетиков, работников ЖКХ, домов и баз отдыха, а также тех, кто трудится в сфере культуры и развлечений (цирк, клубы и ДК). Перечисленные категории должны поставить первый компонент вакцины до 1 декабря, а второй до 1 января.

Полностью закончить курс вакцинации необходимо до 16 января. При отсутствии прививок работодатели могут отстранить своих сотрудников от работы или перевести их на дистант.

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Областная газета Свердловской области

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