Владимир Путин поручил Михаилу Мурашко лично посетить регионы с критической ситуацией по COVID-19

Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко отправиться в те регионы страны, где наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко отправиться в те регионы страны, где наблюдается наиболее сложная ситуация с коронавирусом. Это же поручение касается заместителей министра здравоохранения.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Владимир Путин дал поручение Министру здравоохранения Михаилу Мурашко вместе с заместителями отправиться в субъекты с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Отметим, что 26 октября премьер-министр России Михаил Мишустин призвал министерство здравоохранения продолжать тесно работать с властями субъектов РФ и оказывать кадровую помощь медучреждениям, привлекая к работе студентов-медиков и персонал из федеральных больниц.

К слову, 20 октября в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация со смертностью от ковида в Свердловской области является критической. Кроме того, по её словам, хуже всего ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Камчатке, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Томской области, Татарстане, Ставрополье, Адыгее, Карачаево-Черкесии и Челябинской области.

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