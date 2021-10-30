Владимир Путин призвал страны G20 создать механизм оперативного обновления вакцин

Владимир Путин напомнил, что российская вакцина от ковида "Спутник V" одобрена уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в первом заседании саммита "Группы двадцати" (G20). Российский лидер призвал страны G20 разработать механизм оперативного обновления вакцин, который позволит эффективно бороться с новыми мутациями вирусов.

Во время своей речи Владимир Путин напомнил, что российская вакцина от ковида "Спутник V" одобрена уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

"По мнению экспертов, коронавирус ещё долго будет представлять опасность – я думаю, что представители ВОЗ ещё об этом скажут, – а с учётом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин", – передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, сейчас особенно остро стоит вопрос ускорения процесса переквалификации новых вакцин Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), то есть оценки их качества, эффективности и безопасности. В связи с этим Президент РФ также предложил поручить министерствам здравоохранения стран "большой двадцатки" проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

"С учётом складывающейся ситуации роль Всемирной организации здравоохранения становится всё более значимой, и её деятельность, конечно, заслуживает всемерной поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН", - отметил Владимир Путин.

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