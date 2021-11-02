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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 ноября 2021, 13:54

В Свердловской области за сутки выявлено 718 заболевших COVID-19

коронавирус

Коронавирус подтверждён ещё у 245 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. За сутки в Свердловской области выявили 718 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 158 812 жителей. Из них выписались из больниц 142 952 человека. В том числе 503 - за сутки, сообщает региональный оперштаб.

Также за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 28 случаев смерти ковид-пациентов. Всего жертвами вируса стали 7 532 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+245), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Таборинского района, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Днём ранее был поставлен новый суточный рекорд для региона - 723 случаев.

Добавим, в Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Мобильные пункты действуют в торговых центрах. С графиком их работы можно ознакомиться тут.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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