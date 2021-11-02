Свердловским подросткам запретят посещать ТЦ без родителей

Свердловские власти исключат скопление подростков в закрытых помещениях в период праздничных и выходных дней. Фото: Галина Соловьёва.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал введение дополнительных мер для борьбы с коронавирусом. Позже изменения будут внесены в указ №100-УГ о режиме повышенной готовности.

В частности, свердловские власти планируют установить запрет на вход детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей в ТЦ области.

"Без сопровождения взрослых, которые должны иметь QR-код, вход в торгово-развлекательные центры [для школьников] в ближайшие дни будет прекращён", - сказал Павел Креков в ходе брифинга. Как уточнили в региональном оперштабе, данная мера позволит избежать скопления подростков в закрытых помещениях в период праздничных и выходных дней.

В настоящее время прорабатывается ещё несколько изменений. О них "Областная газета" расскажет далее.

Добавим, на Среднем Урале функционирует 362 контрольные группы с общим количеством участников в 900 человек. На текущий момент проверено 4,5 тыс. объектов потребительского рынка, торговых и торгово-развлекательных центров. Также проверяются общественный транспорт, объекты культуры, физкультуры и спорта.

Читайте также:

Свердловские власти заявили о готовности ввести локдаун.

Свердловский облсуд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов.