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6 ноября 2021, 09:20

Первоуральск и Каменск-Уральский в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19

курьер в маске

Сейчас из-за ограничений большим спросом пользуется доставка еды. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 160 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 738 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 63 858 (+215),

2. Первоуральск - 7 913 (+79),

3. Каменск-Уральский и Каменский район - 5 518 (+74),

4. Берёзовский - 4 136 (+71),

5. Ревда - 5 592 (+54),

6. Артинский район - 1 592 (+23).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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