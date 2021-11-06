Первоуральск и Каменск-Уральский в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 160 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 738 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Первоуральске и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 63 858 (+215),
2. Первоуральск - 7 913 (+79),
3. Каменск-Уральский и Каменский район - 5 518 (+74),
4. Берёзовский - 4 136 (+71),
5. Ревда - 5 592 (+54),
6. Артинский район - 1 592 (+23).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 7 ноября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале