Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 ноября 2021, 13:50

Оперштаб: В Свердловской области решение о продлении нерабочих дней не принято

Девушка с коляской в парке

В период нерабочих дней количество людей на улицах существенно сокращается. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подходят к концу нерабочие дни. Решение о их продлении ещё официально не принято.

Ранее в интернете появилась информация, что власти Среднего Урала не будут продлевать нерабочие дни. Корреспонденту "Областной газеты" эту информацию опровергли в оперштабе Свердловской области.

"В Свердловской области на данном этапе решение о продлении нерабочих дней не принято. Оперштаб продолжит мониторить, как введённые меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это, в том числе, и позиция Роспотребнадзора", - сообщили в региональном оперштабе.

Ранее свердловских школьников отправили на дистант до 13 ноября. Правда эти изменения коснулись только учащихся 5-11-х классов.

Напомним, наши соседи,Челябинская область, продлила режим нерабочих дней до 12 ноября включительно.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.11.2021, 13:50 / Общество
Оперштаб: В Свердловской области решение о продлении нерабочих дней не принято
06.11.2021, 13:34 / Общество
В России за сутки COVID-19 выявили рекордное число заболевших: 41 335 человек
06.11.2021, 13:30 / Общество
За сутки в Свердловской области COVID-19 подтвердился у 741 жителя
06.11.2021, 13:07 / Общество
В Свердловской области до 7 ноября продлили предупреждение о непогоде
06.11.2021, 12:09 / Общество
В Екатеринбурге снесли старинное здание, рядом с которым хотели построить гостиницу