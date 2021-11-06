Оперштаб: В Свердловской области решение о продлении нерабочих дней не принято

В период нерабочих дней количество людей на улицах существенно сокращается. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области подходят к концу нерабочие дни. Решение о их продлении ещё официально не принято.

Ранее в интернете появилась информация, что власти Среднего Урала не будут продлевать нерабочие дни. Корреспонденту "Областной газеты" эту информацию опровергли в оперштабе Свердловской области.

"В Свердловской области на данном этапе решение о продлении нерабочих дней не принято. Оперштаб продолжит мониторить, как введённые меры, в частности, временный дистант для средних и старших классов в школах, повлияют на снижение уровня распространения коронавируса. Это, в том числе, и позиция Роспотребнадзора", - сообщили в региональном оперштабе.

Ранее свердловских школьников отправили на дистант до 13 ноября. Правда эти изменения коснулись только учащихся 5-11-х классов.

Напомним, наши соседи,Челябинская область, продлила режим нерабочих дней до 12 ноября включительно.