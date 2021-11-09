В России развёрнуто рекордное количество коек для больных COVID-19

В России сложная ситуация с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В России организовано более 300 тысяч мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Это наибольшее число коек, которое было развёрнуто за время пандемии.

Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, сообщает ТАСС.

"Сегодня развернуто в РФ более 300 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, во вторую волну максимум было 270 тыс. коек. Сейчас фактически это максимальное число, которое когда-либо было развернуто", - сообщил Владимир Чуланов.

Он также добавил, что более 1 млн пациентов сейчас лечатся амбулаторно, то есть дома. По его словам, в стационарах сейчас находится более 250 тыс. человек.

В Свердловской области, по данным регионального оперштаба, госпитализировано 974 человека, которые находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 8 361 пациента оценивают, как среднее. Они также проходят лечение в больницах.

На сегодняшнем брифинге замгубернатора Свердловской областиПавел Креков рассказал, что в регионе сокращают количество ковидных госпиталей.

"Меры, которые принимали на время нерабочих дней, дали результат: уменьшается нагрузка на стационарное звено. Некоторые больницы даже переводят с ковидного госпиталя в режим плановой помощи, например, хирургическое отделение в больнице №1 Екатеринбурга", - сообщил Павел Креков.

Напомним, по данным на 9 ноября, в Свердловской области выявили ещё 729 случаев коронавируса. В России зарегистрировали за минувшие сутки зарегистрировали 39 160 новых пациентов.