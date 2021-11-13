Более 50% заболевших COVID-19 выявлено в трёх городах Свердловской области

Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 166 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 727 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 65 048 (+144),

2. Нижний Тагил - 13 444 (+99),

3. Каменск-Уральский и Каменский район - 5 868 (+83),

4. Берёзовский - 4 344 (+51),

5. Первоуральск - 8 185 (+40),

6. Богданович - 2 478 (+35),

7. Ревда - 5 789 (+34),

8. Серов - 1 730 (+23),

9. Горноуральский ГО - 1 634 (+21),

10. Сухой Лог - 2 055 (+17).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньшее число заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 19 ноября можно ознакомиться здесь.