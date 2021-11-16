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16 ноября 2021, 15:17

Обладатели QR-кодов смогут не уходить на самоизоляцию

самоизоляция пожилых свердловчан

Остальным придётся находиться в обсерваторе или по месту жительства не менее двух недель. Фото: Галина Соловьёва.

После контакта с ковид-пациентом не всем придётся соблюдать 14-дневную изоляцию. Соответствующее уточнение было внесено в постановление главного санврача РФ.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, "изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания". Остальным придётся оставаться в обсерваторе или по месту жительства не менее двух недель со дня последнего контакта с заболевшим или до выздоравления.

Кстати, на сегодняшний день система QR-кодов уже введена во всех регионах России, почти везде она работает, где-то вступит в силу в декабре. Обладателями QR-кодов могут стать вакцинированные или официально переболевшие коронавирусом.

Тем же постановлением Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России - с 2022 до 2024 года. Постановление вступает в силу 17 ноября.

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