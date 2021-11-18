За сутки в Свердловской области выявили 739 случаев коронавируса

Ещё 739 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 18 ноября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 170 тысяч.
Выздоровели и выписались из больниц за всё время 151 010 свердловчан, за сутки - 504. На лечении остаются около 11,5 тысячи человек.
За всё время скончались 8 022 человека с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 35 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
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