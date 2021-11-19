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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 ноября 2021, 18:08

В Екатеринбурге открылись три центра, где консультируют по прививкам от COVID-19 и QR-кодам

пункт вакцинации в Гринвиче

Консультационные центры расположены в пунктах вакцинации. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге начали работу специальные пункты, где можно полить консультацию по вопросам вакцинации от коронавируса и QR-кодам. Они разместились в трёх торговых центрах.

В них работают волонтёры. Сейчас они есть в прививочных пунктах в Меге, Гринвиче и VEER Mall. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. Он отметил, что добровольцы и раньше помогали тем, кто пришёл на прививку.

"Но сейчас у них появились оборудованные рабочие места, где при необходимости даже можно будет распечатать QR-код. Удобно для тех, кто не пользуется мобильными приложениями, или для тех, кому непросто разобраться со всеми современными нововведениями. Здесь же волонтёры расскажут, например, какие документы нужны для вакцинации", - написал глава региона.

Также волонтёры подскажут, как зарегистрироваться на Госуслугах, а также о том, какие бывают вакцины. Со следующей недели такие консультационные центры появятся и в других пунктах вакцинации. 

Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 19 ноября можно здесь.

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