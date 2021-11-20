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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 ноября 2021, 13:14

В России за сутки коронавирус выявили у 37 120 жителей

Девушка лечится дома

Некоторые пациенты переносят болезнь дома. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 37 120 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 294 188 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 239 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 749 жителей.

Из больниц выписались уже 7 992 426 россиян, из которых 36 172 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 254 жизни. Это является повторением антирекорда по суточной смертности. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 262 843 человека.

Отметим, что днём ранее в России выявили 37 156 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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