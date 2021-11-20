В России за сутки коронавирус выявили у 37 120 жителей

Некоторые пациенты переносят болезнь дома. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 37 120 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 294 188 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 239 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 749 жителей.

Из больниц выписались уже 7 992 426 россиян, из которых 36 172 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 254 жизни. Это является повторением антирекорда по суточной смертности. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 262 843 человека.

Отметим, что днём ранее в России выявили 37 156 новых пациентов.