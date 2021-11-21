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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 ноября 2021, 13:12

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 36 970 человек

Женщины в масках

Масочный режим продолжает действовать в регионах. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 36 970 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 331 158 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 438 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 747 жителей.

Из больниц выписались уже 8 024 930 россиян, из которых 32 504 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 252 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 264 095 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 37 120 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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