В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 36 970 человек

Масочный режим продолжает действовать в регионах. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 36 970 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 331 158 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 3 438 человек. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 747 жителей.

Из больниц выписались уже 8 024 930 россиян, из которых 32 504 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 252 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 264 095 человек.

Отметим, что днём ранее в России выявили 37 120 новых пациентов.