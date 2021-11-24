В Свердловской области сокращают коечный фонд для больных COVID-19

Если тенденция по уменьшению стационарных больных сохранится, то появится возможность существенно разгрузить лечебные учреждения. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области продолжают сворачивать койки для больных коронавирусом. Лечебные учреждения региона возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.

По данным заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в плановую медицинскую помощь уже вернули 2,5 тысячи коек. Сегодня койки свёртывают в Кушве, Верхней Салде, Нижних Сергах, Арти, Асбесте, Берёзовском.

Медучреждения Екатеринбурга также освобождают от инфекционных коек: горбольница №36 - возвращается 188 коек; ЦГБ №3 - 115; Областная детская клиническая больница №1 - 130. Приём пациентов возобновила нейрохирургическая служба ГКБ №40.

"Думаю, что к концу недели будет принято решение ещё по нескольким больницам. Если тенденция по уменьшению стационарных больных сохранится, то мы сможем существенно разгрузить наши лечебные учреждения", - сказал Павел Креков в ходе брифинга.

О чём ещё говорил Павел Креков:

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