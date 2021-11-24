Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 ноября 2021, 15:53

В Свердловской области сокращают коечный фонд для больных COVID-19

инфекционные койки

Если тенденция по уменьшению стационарных больных сохранится, то появится возможность существенно разгрузить лечебные учреждения. Фото: Владимир Мартьянов.

В Свердловской области продолжают сворачивать койки для больных коронавирусом. Лечебные учреждения региона возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.

По данным заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в плановую медицинскую помощь уже вернули 2,5 тысячи коек. Сегодня койки свёртывают в Кушве, Верхней Салде, Нижних Сергах, Арти, Асбесте, Берёзовском.

Медучреждения Екатеринбурга также освобождают от инфекционных коек: горбольница №36 - возвращается 188 коек; ЦГБ №3 - 115; Областная детская клиническая больница №1 - 130. Приём пациентов возобновила нейрохирургическая служба ГКБ №40.

"Думаю, что к концу недели будет принято решение ещё по нескольким больницам. Если тенденция по уменьшению стационарных больных сохранится, то мы сможем существенно разгрузить наши лечебные учреждения", - сказал Павел Креков в ходе брифинга.

О чём ещё говорил Павел Креков:

Свердловские власти проработают вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2021, 17:14 / Спорт
Расписание и участники шестого этапа Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup в Сочи
24.11.2021, 17:00 / Общество
В Свердловской области начнут делать бесплатные ремонты для ветеранов
24.11.2021, 16:34 / Общество
Правительство РФ выделило почти 5 миллиардов на закупку лекарств от COVID-19
24.11.2021, 16:18 / Общество
В Екатеринбурге до 16 декабря меняется схема движения автобусов №042 и 44
24.11.2021, 15:53 / Общество
В Свердловской области сокращают коечный фонд для больных COVID-19