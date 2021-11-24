В России 24 ноября зарегистрируют вакцину от коронавируса для подростков 12-17 лет

При благоприятном исходе вакцина поступит в гражданский оборот к концу декабря текущего года. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства заявила, что вакцина от коронавируса для подростков будет зарегистрирована уже сегодня. В гражданский оборот она поступит либо в конце 2021 года, либо в начале следующего.

Напомним, что документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков Минздрав РФ получил ещё в сентябре.

"Сегодня министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина "Гам-Ковид-Вак М" центра им. Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", - заявила Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, при благоприятном исходе вакцина поступит в гражданский оборот к концу декабря текущего года.

Испытание вакцины для подростков 12-17 лет началось в Москве 2 июля. Тестирование препарата проводится на базе детских больниц имени Башляевой и Морозовской. Вакцинация молодых людей будет проходить на добровольной основе и с разрешения их родителей или законных представителей.

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