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25 ноября 2021, 15:50

Названы противопоказания к детской вакцине от коронавируса

Девочка в маске учит уроки

Клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2 % добровольцев среди подростков. Фото: Алексей Кунилов

У препаратаоткоронавируса «СпутникМ», созданногодляпрофилактикиинфекцииуподростковнабазе «СпутникаV» изарегистрированномвчераМинздравомРоссии, есть противопоказания. Это следует из инструкцииквакцине.

В числе противопоказаний к вакцинации - тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний.  В этих случаях прививаться можно через две-четыре недели после выздоровления. При нетяжёлых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцину ставить следует только при нормализации температуры. Нельзя прививаться, если есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. При введении второго компонента противопоказаниями могут быть тяжёлые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента  вакцины, пишет ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату. 

Следует применять с осторожностью «Спутник М» при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринной системы. Кроме того, вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболевания и злокачественными новообразованиями.

В целом, как говорится в инструкции к вакцине, «все нежелательные явления завершились выздоровлением без последствий, лабораторные отклонения не имели клинического значения». При этом клеточный иммунитет после вакцинации препаратом «Спутник М» сформирован у 93,2 % добровольцев.

Напомним, регистрационное удостоверение вакцина «Спутник М» получила на пять лет — до 24 ноября 2026 года. В гражданский оборот она поступит либо в конце 2021 года или в начале следующего.

Ранее замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал Президенту России Владимиру Путину о детской вакцине. Специалист отметил, что в ходе испытаний показана очень хорошая переносимость, а иммуногенность (количество антител, обнаруживаемых в крови после вакцинации) в детской популяции в среднем существенно превышает иммуногенность во взрослой.

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