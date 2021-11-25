Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков

Прививать подростков от 12 до 15 лет будут только с согласия из родителей или опекунов. Фото: Галина Соловьёва

В Россиии зарегистрировали первую вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Она создана на базе "Спутника V" и получила название "Спутник М".

Детская вакцина, как и взрослая, состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Единственное отличие - дозировка. Прививать подростков от 12 до 15 лет будут только с согласия из родителей или опекунов. С 15 лет и старше дети могу проходить вакцинацию от короавируса с собственного письменного информированного добровольного согласия.

"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-Ковид-Вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак М" для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно", - передаёт ТАСС сообщение Минздрава РФ.

Регистрационное удостоверение вакцина "Спутик М" получила на пять лет - до 24 ноября 2026 года.

Ранее замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал Президенту России Владимиру Путину о детской вакцине. Специалист отметил, что в ходе испытаний показана очень хорошая переносимость, а иммуногенность (количество антител, обнаруживаемых в крови после вакцинации) в детской популяции в среднем существенно превышает иммуногенность во взрослой.

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