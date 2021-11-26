Почему родителям нельзя посещать утренники в детсадах и как долго предстоит прививаться от COVID-19 - отвечает Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев вновь отвечает на вопросы жителей региона о введённых антиковидных ограничениях. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь отвечает на вопросы жителей региона о введённых антиковидных ограничениях. Глава региона, в частности, объяснил, почему родителей не пускают в детсады на утренники, и как долго людям придётся вакцинироваться от COVID-19.

Свердловчанка пожаловалась Евгению Куйвашеву, что из-за антиковидных ограничений ей ни разу не удалось попасть на утренник к своему 5-летнему ребёнку.

"Наши дети нос к носу каждый день, ничего нового родители в садик не принесут! В нашей группе 12 человек, у нас есть QR-код, почему до сих пор стоит запрет на эти мероприятия?", - спрашивает жительница региона.

Губернатор отметил, что в целом действующие санитарно-эпидемиологические нормы не запрещают родителям посещать детсады, однако проведение массовых мероприятий, когда дети из разных групп находятся в одном помещении и когда в учреждение приглашаются люди из сторонних организаций, запрещены. При этом в каждом детсаду решение о проведении утренников принимает руководитель.

"Конечно, вы правы в том, что дети ежедневно контактируют друг с другом. И, естественно, кто-то из них может принести вирус из дома. Но в ситуации, когда на празднике собирается ещё и группа взрослых, риск, что кто-то - даже будучи вакцинированным - является носителем вируса и может заразить кого-то из родителей, педагогов, детей, существенно возрастает", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, запрет на приглашение взрослых на утренники продиктовано исключительно заботой о здоровье как детей, так и взрослых.

Другой житель региона возмутился тому, как часто приходится прививаться от коронавируса.

"И так до конца жизни?? Где такое видано, чтобы пожизненно прививаться от какой-то болезни", - пишет свердловчанин.

Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос, подчеркнул, что прививаться каждые полгода не придётся. Такая мера, согласно рекомендациям Минздрава РФ, действует только на период сохраняющихся условий эпидемии коронавируса.

"Когда нам, наконец, удастся победить пандемию, так часто прививаться уже не нужно будет. Но новая коронавирусная инфекция, совершенно очевидно, останется с нами навсегда. Как сезонный грипп, от которого прививаются раз в год", - пишет глава Среднего Урала.

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