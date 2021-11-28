Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
28 ноября 2021, 13:51

За сутки в Свердловской области выявили 716 случаев коронавируса

коронавирус

За сутки диагноз лабораторно подтверждён у 110 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 716 случаев коронавируса выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 177 850.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 155 857 свердловчанина, за сутки - 467. На лечении остаются 13,6 тысячи человек. Состояние 786 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+110), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

За всё время скончались 8 360 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 32 летальных исхода, сообщает региональный оперштаб.

Читайте также:

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена для свердловчан старше 60 лет.

Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации на 27 ноября - 3 декабря.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.11.2021, 14:33 / Общество
Тагильский поднос вошёл в число победителей конкурса National Geographic
28.11.2021, 13:51 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 716 случаев коронавируса
28.11.2021, 13:43 / Общество
Коронавирусом за сутки заболели 33 548 россиян
28.11.2021, 12:30 / Общество
Энергоснабжение микрорайона Светлый в Екатеринбурге восстановлено
28.11.2021, 11:31 / Общество
28 ноября начался Рождественский пост