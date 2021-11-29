В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 33 860 человек

В России действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 33 860 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 604 233 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3 434 человека. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 714 жителей.

Из больниц выписались уже 8 295 811 россиян, из которых 27 700 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 209 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 273 964 человека.

Отметим, что днём ранее в России выявили 33 548 новых пациентов.