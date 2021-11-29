Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
29 ноября 2021, 13:47

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 33 860 человек

Люди на остановке

В России действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 33 860 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 604 233 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3 434 человека. В Свердловской области, которая находится на восьмом месте в списке регионов, заболело 714 жителей.

Из больниц выписались уже 8 295 811 россиян, из которых 27 700 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 209 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 273 964 человека.

Отметим, что днём ранее в России выявили 33 548 новых пациентов.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.11.2021, 15:50 / Экономика
ЦБ РФ выпускает в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»
29.11.2021, 15:49 / Общество
Законы о QR-кодах в транспорте обсудят на заседании комитета по соцполитике свердловского Заксобрания
29.11.2021, 15:42 / Общество
Спасатели предупреждают свердловчан о непогоде 30 ноября
29.11.2021, 15:38 / Общество
В Екатеринбурге оштрафовали экс-сотрудника сотовой связи за передачу личных данных
29.11.2021, 15:29 / Общество
Участники поискового метеоритного отряда УрФУ по пути из Антарктиды застряли в Кейптауне