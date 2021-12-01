Коронавирусом в России за сутки заразились 32 837 человек

При этом число выздоровевших за сутки пациентов составило 35 679. Фото: Галина Соловьёва.

За последний день в России лабораторно подтверждено 32 837 случаев заражения коронавирусом. При этом число выздоровевших за сутки пациентов составило 35 679.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19, в Москве зарегистрировали 2 757 новых пациентов, в Санкт-Петербурге - 2 419, а в Московской области - 2 008 человек. К слову, в Свердловской области за день выявили 704 новых пациента.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на 1 декабря составляет 9 669 718. Суммарное число выздоровевших россиян - 8 364 932 человек.

Также подтверждена смерть ещё 1 226 жителей страны, у которых подтвердился коронавирус. За всё время пандемии от инфекции скончались 276 419 человек.

Отметим, что вчера по стране было выявлено 32 648 пациентов с коронавирусом.