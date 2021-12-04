В октябре от ковида скончалось в 4 раза больше свердловчан, чем в прошлом году

Всего в позапрошлом месяце в регионе скончались 7 930 человек, за январь-октябрь - 61 507. Фото: Галина Соловьёва

В октябре в Свердловской области скончались 2 765 человек с подтверждённым коронавирусом. Это более чем в 4 раза превышает показатели октября прошлого года (+427,4%).

По данным Росстата, в позапрошлом месяце у 2 542 умерших был идентифицирован коронавирус, у 223 - не обнаружен, однако COVID-19 не исключается. Ещё в 30 случаях коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

При этом региональный оперштаб сообщал только о 1 132 летальных исходах от COVID-19 в октябре-2021.

Среди регионов УрФО резко выросло число скончавшихся с коронавирусом в Курганской (в 7,3 раза) и Тюменской областях (в 6 раз), а также в ХМАО (в 4,5 раза).

В октябре 2020 года от ковида в Свердловской области скончались 647 человек. Ранее Росстат также сообщал о скончавшихся с COVID-19 в сентябре - на Среднем Урале таких людей было в 9 раз больше (1 803), чем в прошлом году.

Всего в позапрошлом месяце в регионе скончались 7 930 человек, за январь-октябрь - 61 507. В октябре родилось 3 442 малыша, с начала года - 35 617 детей. В России от ковида в октябре скончались 68 734 пациента, что в 4,5 раза больше, чем в прошлом году.

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