Саудовская Аравия начнёт пускать вакцинированных "Спутником V" россиян с 1 января 2022 года

Саудовская Аравия будет пускать туристов, привитых российской вакциной. Фото: Галина Соловьёва

Саудовская Аравия начнёт принимать российских туристов, привитых "Спутником V". Им разрешили въезд в страну с 1 января 2022 года.

На данный момент посетить арабскую страну можно только при наличии прививки от COVID-19, зарегистрированной ВОЗ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"С 1 января для въезда в Саудовскую Аравию россиянам необходимо будет иметь сертификат вакцинации, а по прилёту сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин", - говорится в сообщении АТОР.

Кроме этого, для въезда в Саудовскую Аравию россияне также должны получить платную электронную визу. Путешествия в эту страну даст верующим возможность совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

Напомним, в ноябре привитых "Спутником V" россиян стали принимать Камбоджа и Израиль.