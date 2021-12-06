В Качканаре открыли диагностический центр стоимостью более 100 миллионов рублей

В Качканарской центральной городской больнице открыли диагностический центр. На его создание было потрачено более 100 миллионов рублей.
Средства были выделены в течение двух лет из областного бюджета. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов отметил, что больница укомплектована новейшим диагностическим оборудованием.
"Такое оборудование, как правило, находится в ведущих клиниках третьего уровня. Хочу отдельно сказать, что здесь мы реализовали так называемый первый этап системы диагностических центров. Ожидаем от этого раннюю выявляемость онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, раннее начало лечения и возвращение к полноценной жизни пациентов", – цитирует министра департамент информполитики Свердловской области.
Больница получила:
- компьютерный томограф,
- цифровые флюорограф и маммограф,
- системы эндоскопической визуализации для проведения гастро- и колоноскопии,
- шкафы для хранения и машины для обработки эндоскопов,
- аппарат УЗИ,
- дерматоскоп,
- аппарат для определения натрийуретического пептида (гормон, участвующих в регуляции артериального давления, водно-солевого обмена, объёма циркулирующей крови - прим. "ОГ").
Благодаря нововведениям недавно открытые центр амбулаторной онкологической помощи и центр хронической сердечной недостаточности смогут работать эффективнее. До конца года в больнице смогут открыть ещё одно направление работы для больных с подозрением на инсульт.
По словам главного врача Качканарской ЦГБ Валерии Мартемьяновой, пациенты теперь смогут проходить комплексное обследование в одном месте, им не нужно будет ездить в другие города за высокоточной диагностикой.
"Областная газета" уже рассказывала, какие изменения ждали Центральную городскую больницу в Качканаре.