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Общество / Здравоохранение и здоровье
6 декабря 2021, 17:27

В Качканаре открыли диагностический центр стоимостью более 100 миллионов рублей

Люди у медицинского аппарата

В церемонии открытия также приняли глава регионального минздрава Андрей Карлов (в оранжевой маске). Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Качканарской центральной городской больнице открыли диагностический центр. На его создание было потрачено более 100 миллионов рублей.

Средства были выделены в течение двух лет из областного бюджета. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов отметил, что больница укомплектована новейшим диагностическим оборудованием.

"Такое оборудование, как правило, находится в ведущих клиниках третьего уровня. Хочу отдельно сказать, что здесь мы реализовали так называемый первый этап системы диагностических центров. Ожидаем от этого раннюю выявляемость онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, раннее начало лечения и возвращение к полноценной жизни пациентов", – цитирует министра департамент информполитики Свердловской области.

Больница получила:

  • компьютерный томограф,
  • цифровые флюорограф и маммограф,
  • системы эндоскопической визуализации для проведения гастро- и колоноскопии,
  • шкафы для хранения и машины для обработки эндоскопов,
  • аппарат УЗИ,
  • дерматоскоп,
  • аппарат для определения натрийуретического пептида (гормон, участвующих в регуляции артериального давления, водно-солевого обмена, объёма циркулирующей крови - прим. "ОГ").

Благодаря нововведениям недавно открытые центр амбулаторной онкологической помощи и центр хронической сердечной недостаточности смогут работать эффективнее. До конца года в больнице смогут открыть ещё одно направление работы для больных с подозрением на инсульт.

По словам главного врача Качканарской ЦГБ Валерии Мартемьяновой, пациенты теперь смогут проходить комплексное обследование в одном месте, им не нужно будет ездить в другие города за высокоточной диагностикой.

"Областная газета" уже рассказывала, какие изменения ждали Центральную городскую больницу в Качканаре.

Областная газета Свердловской области

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