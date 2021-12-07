Свердловское Заксобрание поддержало федеральный закон о QR-кодах

Свердловские депутаты в итоге поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Свердловской области подержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. Документ сейчас рассматривают также в других регионах страны.

Докладчиком по этому вопросу на третьем заседании свердловского Заксобрания выступил председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. Ранее комитет рекомендовал обласному парламенту поддержать законопроект о QR-кодах.

"Введение этих ограничений, на наш взгляд, является необходимым и направленным на соблюдение баланса личных и общественных интересов", - подчеркнул Вячеслав Погудин. Он также рассказал о шести предложениях свердловских депутатов к закону.

Законопроект предложил поддержать также глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. "Ограничения показали свою эффективность. Снижение рисков заболевания среди привитых в 13,5 раз ниже! Основная масса заражается, когда покидает места, которые посещает каждый день. Именно на это и направлены ограничения", - главный санврач по региону. Проголосовать "за" депутатам предложил и замминистра Свердловской области Андрей Шастин.

Представители фракции КПРФ сообщили на заседании, что будут голосовать против принятия законопроекта. Против предложили также голосовать представители общественных организаций, которым дали слово для выступления.

Свердловские депутаты в итоге поддержали федеральный закон № 17357-8 "О внесении изменений в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) (внесён Правительством России). За проголосовали 38 депутатов, против - 8 человек.

Напомним, что 12 ноября Правительство России внесло законопроекты о QR-кодах в Госдуму. Предполагается, что оба документа - о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте - будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля россияне смогут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид, но после этой даты результаты ПЦР-теста будут приниматься только у граждан с медотводом от вакцинации от коронавируса. В Заксобрание Свердловской области федеральный проект закона о QR-кодах в общественных местах поступил в конце ноября. Документ о введении QR-кодов на транспорте сегодня на заседании областного парламента не рассматривался.