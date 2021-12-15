В Нижнем Тагиле коронавирусом заболело почти 16 тысяч человек

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 188 тысячи заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 641 человека заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 69 957 (+217),
2. Нижний Тагил - 15 964 (+64),
3. Каменск-Уральский и Каменский район - 7 805 (+39),
4. Краснотурьинск - 1 584 (+32),
5. Верхняя Пышма - 3 184 (+28),
6. Первоуральск - 9 592 (+22).
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20-ти заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 19 декабря можно здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале