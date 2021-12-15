В Нижнем Тагиле коронавирусом заболело почти 16 тысяч человек

Нижний Тагил стабильно находится в лидерах по приросту заболевших. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 188 тысячи заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 641 человека заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 69 957 (+217),

2. Нижний Тагил - 15 964 (+64),

3. Каменск-Уральский и Каменский район - 7 805 (+39),

4. Краснотурьинск - 1 584 (+32),

5. Верхняя Пышма - 3 184 (+28),

6. Первоуральск - 9 592 (+22).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20-ти заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 19 декабря можно здесь.