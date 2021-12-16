Госдума РФ приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах

Закон будет действовать до 1 июня 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект о допуске в общественные места по единому сертификату вакцинации. Согласно документу, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только предъявив сертификат о вакцинации.

Вплоть до 1 февраля следующего года россияне смогут посещать общественные места по отрицательному результату ПЦР-теста на коронавирус. После этой даты не вакцинированным гражданам позволят посещать культурные мероприятия и заведения общепита только если у них есть медотвод.

Перечень заведений, где будут спрашивать QR-коды, будут определять власти субъектов РФ. При этом вход в аптеки, продуктовые магазины и места, где продаются товары первой необходимости, всё также будет доступен абсолютно всем.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что ко второму чтению в законопроекте должны быть учтены все предложения.

"Мы законопроект до процедуры рассмотрения во втором чтении направим в регионы, в месячную рассылку для обсуждения", - сказал глава нижней палаты парламента.

Закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

Напомним, 7 декабря закон о QR-кодах в общественных местах поддержали депутаты Заксобрания Свердловской области. За проголосовали 38 депутатов, против - 8 человек.

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