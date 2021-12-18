В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 626 человек

В общественном транспорте действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 626 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 191 243 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписались 435 человек.

За предыдущие сутки в Свердловской области 629 человек заболели COVID-19. Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.