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Общество / Здравоохранение и здоровье
18 декабря 2021, 13:31

В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 626 человек

Люди выходят из трамвая

В общественном транспорте действует масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 626 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 191 243 свердловчанина. За сутки из больниц Свердловской области выписались 435 человек.

За предыдущие сутки в Свердловской области 629 человек заболели COVID-19. Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 26 декабря можно здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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