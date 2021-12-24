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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 декабря 2021, 13:51

В России впервые с 1 октября выявили менее 25 тысяч заболевших ковидом за сутки

Девушка в маске

Суммарное число заражённых составляет 10 343 353. Фото: Галина Соловьёва.

В России за минувшие 24 часа подтвердили 24 703 случая заболевания ковидом - это минимум по суточной заболеваемости с 1 октября. Суммарное число заражённых составляет 10 343 353.

В Москве было выявлено ещё 2 126 пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге - 2 117, а в Московской области - 1 270. В Свердловской области, которая находится на 7-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, подтвердили за сутки 576 заболевших.

Из российских больниц за последние сутки выписали 41 213 человек. В общей сложности ковидом переболели 9 180 379 россиян.

При этом в стране зафиксировано 998 новых случаев летального исхода от COVID-19. Всего в России с начала пандемии от коронавируса скончались 302 269 пациентов.

Напомним, днём ранее в России было выявлено почти на 1 000 пациентов больше - 25 667.

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Областная газета Свердловской области

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