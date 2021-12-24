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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 декабря 2021, 19:23

В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации в ТЦ на 25-30 декабря

Пункт вакцинации

В Екатеринбурге продолжают работать 12 таких точек. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах на период с 25 по 30 декабря. В Екатеринбурге продолжают работать 12 таких точек.

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Чтобы сэкономить время, все необходимые документы можно заполнить заранее здесь. Публикуем график работы мобильных пунктов:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, что за последние сутки на Среднем Урале коронавирус подхватили 576 человек.

Ранее "ОГ" писала, что в УрФУ не будут отчислять непривитых от ковида студентов. При этом в вузе напомнили, что невыполнение требований Роспотребнадзора будет иметь последствия в рамках действующего законодательства.

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