Уральские врачи впервые провели операцию по удалению опухоли и восстановлению части нижней челюсти

Сложная операция длилась 13 часов. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Впервые в Свердловской области медики в рамках одного оперативного вмешательства удалили опухоль нижней челюсти, провели одномоментную реконструкцию, установили дентальные имплантаты и изготовили протез зубов. Сделать это удалось междисциплинарной команде врачей, состоящей из челюстно-лицевых хирургов, онколога, стоматолога-ортопеда и пластического хирурга.

Операция, которая проводилась в Екатеринбурге на базе "Преображенской клиники", длилась 13 часов. За это время медики удалили пациентке опухоль с частью нижней челюсти. Параллельно они провели забор малоберцового трансплантата с сосудами голени и переместили его в зону дефекта. Дополнительно врачи установили дентальные имплантаты в перенесённые ткани и провели протезирование для восстановления зубного ряда. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Как отметил челюстно-лицевой хирург, микрохирург Александр Медунецкий, руководитель отделения хирургии головы и шеи "Преображенской клиники", еще 10-15 лет назад в таких случаях в качестве оперативного вмешательства применялась просто резекция. В результате пациентка осталась бы без нижней челюсти, с искалеченным лицом, невозможностью принимать пищу, общаться. Даже дышать она могла бы с трудом.

"Сейчас за одну операцию можно восстановить функцию приёма пищи, речи и дыхания, а также сохранить лицевую эстетику", - подчеркнул он, добавив, что операция была виртуально смоделирована. Это помогло спрогнозировать результат.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи провели ребёнку редкую операцию в процессе его рождения. Также мы писали, что уральские офтальмохирурги запатентовали инструмент, сокращающий длительность операции вдвое.