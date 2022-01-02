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2 января 2022, 13:46

За сутки в Свердловской области выявили 466 случаев коронавируса

Мужчина кормит голубей

Менее 500 новых заразившихся выявляют в регионе вторые сутки подряд и впервые с середины сентября. Фото: Алексей Кунилов

Ещё 466 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 2 января. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 199,6 тысячи.

Выздоровели за всё время более 172,5 тысяч свердловчан, в том числе 551 человек выписан за последние сутки. На лечении остаются свыше 18 тысяч человек. Состояние около 352 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+139), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Асбестовского, Ачитского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, Североуральска, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО.

"Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 199 595", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались 9,4 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 29 летальных исходов.

1 января стало известно о 499 новых случаях COVID-19. Менее 500 заразившихся за сутки выявляют в регионе впервые с 14 сентября.

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