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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 января 2022, 13:55

В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 16 568 человек

Мужчина в маске

В стране действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 16 568 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 634 603 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3072 человека. В Свердловской области, которая находится на четвёртом месте в списке регионов, заболели 380 жителей.

Из больниц выписался 9 666 161 россиянин, из которых 20 449 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 796 жизней. За всё время пандемии в России скончались 315 400 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 16 735 новых пациентов.

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Областная газета Свердловской области

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