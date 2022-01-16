В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 564 человека

В регионе резко выросло количество случаев заболеваний коронавирусом. Фото: Алексей Кунилов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 564 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 205 614 свердловчан. За сутки из больниц Свердловской области был выписан 731 пациент. Общее число выздоровевших достигло 180 063, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 20 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 9 745 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+210), Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городских округов, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого, Тугулымскго, Туринского и Шалинского городских округов.

Накануне в Свердловской области 612 человек заболели COVID-19.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов на 16 января можно здесь.