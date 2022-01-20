Свердловские власти не планируют возвращать QR-коды в ТЦ

С 20 января в Свердловской области отменили QR-коды для посещения общественных мест. Речь идёт о торговых центрах и точках общепита. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области не планируют возвращать QR-коды при посещении торговых центров. О том, что система на данный момент не актуальна, заявил замглавы региона Павел Креков.

В ходе сегодняшнего брифинга он уточнил, что QR-коды вводились, как мера стимулирования вакцинации. Сейчас же в регионе привито более 70 % взрослого населения. Ещё часть свердловчан переболели коронавирусом. Таким образом, остаётся достаточно небольшое количество людей без QR-кодов.

"Если считать, что из-за этого сравнительно небольшого количества нам стоит восстанавливать систему QR-кодирования, я так не думаю. Повторюсь, сейчас главное — разобщение, минимизация социальных контактов. Поэтому в настоящее время идём несколько иным путём", — сказал Павел Креков. Он также подчеркнул, что QR-кодирование себя оправдало.

Напомним, с 20 января в Свердловской области отменили QR-коды для посещения общественных мест. Речь также идёт о торговых центрах и точках общепита. При этом требовать QR-код или заменяющий его медицинский документ продолжат государственные и муниципальные учреждения региона, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

Читайте также:

Первая партия "Спутника М" поступит в Свердловскую область в выходные.