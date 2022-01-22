В центре Екатеринбурга сегодня будут прививать от СOVID-19 четырьмя вакцинами на выбор

Акция пройдёт у памятника основателям Екатеринбурга — Татищеву и де Геннину — с 13:00 до 17:00. Фото: Павел Ворожцов

На площади Труда сегодня, 22 января, пройдёт выездная вакцинация от коронавируса. Желающим предложат четыре вакцины на выбор: "Гам-КОВИД-Вак" (или "Спутник V"), "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорону" или "КовиВак".

Акция пройдёт у памятника основателям Екатеринбурга — Татищеву и де Геннину — с 13:00 до 17:00. С собой надо взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записываться заранее не нужно.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики организует для горожан надувной модуль, где можно будет заполнить документы. Волонтёры свердловского медколледжа будут в это время консультировать жителей столицы Урала: их можно будет встретить у станции метро 1905 года, памятника Ленину, в историческом сквере и на Октябрьской площади.

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