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22 января 2022, 13:42

Рекорд по заболевшим COVID-19 в России обновляется второй день подряд

Бабушка в маске перебирает гречку

Россия обновляет рекорды по заболевшим второй день подряд. Фото: Павел Ворожцов

За сутки коронавирус в России подтвердили у 57 212 человек. Это новый рекорд с начала пандемии.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 25 525 человек. Скончался 681 ковид-пациент за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 249,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 612 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1,3 млн человек.

Накануне в России был установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии. Было выявлено 49 513 случаев.

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Областная газета Свердловской области

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