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Общество / Здравоохранение и здоровье
21 января 2022, 17:42

Роскачество проверило способность медицинских масок задерживать вирусы

Человек в маске

Роскачество провело исследование, на основе которого оценили эффективность медицинских масок. Фото: Галина Соловьёва

Роскачество провело исследование, на основе которого оценили эффективность медицинских масок. Способность задерживать вирусы, по размерам похожие на COVID-19, проверили на изделиях нескольких торговых марок.

"Все изделия соответствуют требованиям безопасности, предъявляемым к медицинским маскам, в том числе имеют высокий уровень эффективности против бактерий", — сообщается на сайте ведомства. Этот уровень достигает отметки выше 95 %, что соответствует ГОСТу. Речь идёт о том, что маски эффективно задерживают капли с вирусами.

При этом указано, что ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Лучший результат показала медицинская маска с вирусной проницаемостью до 77,39 %. При этом она задерживает порядка 23 % вирусов. Худший результат у медицинской одноразовой маски, задерживающей менее 7 % вирусов. Её пропускная способность – 93,86%.

Поясняется, что в данном случае показателем проницаемости будет эффективность бактериальной фильтрации — показатель проницаемости, сходных по размеру капель жидкости с включенными в них микроорганизмами. Поэтому капли с вирусами маски будут эффективно задерживать — выше 95%.

Сегодня "Областная газета" писала, что за последние сутки в Свердловской области выявили 733 заболевших COVID-19. В целом по России за этот период коронавирус подхватили 49 513 человек. А вчера наше издание сообщало, что на Среднем Урале зарегистрировано 13 случаев заражения штаммом "омикрон".

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Роскачество проверило способность медицинских масок задерживать вирусы