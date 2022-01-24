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24 января 2022, 14:22

За сутки в Свердловской области впервые выявили более 1200 случаев коронавируса

Женщина в маске идёт по улице

В 2021 году максимальное число случаев было зафиксировано 20 ноября — 749. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 1202 случая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 24 января. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 211,7 тысячи.

Это следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. На Екатеринбург приходится всего 79 564 случаяв. Свердловский и федеральный оперштабы по борьбе с коронавирусом информацию о новых случаях пока не публиковали.

Регион обновляет суточные рекорды третий день подряд: в субботу стало известно о 823 заболевших COVID-19, в воскресенье — о 883. В 2021 году максимальное число случаев было зафиксировано 20 ноября — 749.

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