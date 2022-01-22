За сутки в Свердловской области выявили 823 случая коронавируса

На лечении остаются менее 14 тысяч пациентов Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 823 случая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 22 января. Это рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 209,6 тысячи.

Выздоровели за всё время около 185 тысяч свердловчан, за последние сутки выписались 856 человек. На лечении остаются менее 14 тысяч пациентов. Состояние более 300 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+258), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского Г, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 209 627", - сообщили в региональном оперштабе.

Скончались 9,9 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 22 летальных исхода.

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