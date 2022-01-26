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26 января 2022, 08:53

Всех сотрудников Гортранса в Екатеринбурге протестируют на COVID-19

Пассажиры в масках в автобусе

В общественном транспорте Екатеринбурга пройдут новые рейды по контролю за масочным режимом. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился протестировать на COVID-19 сотрудников крупнейших муниципальных предприятий — Гортранса и Водоканала. Глава города призвал не допустить того, чтобы их работа была парализована.

Городским властям предстоит разработать предложения по организации массового тестирования и реализовать их. Соответствующие вопросы обсуждались в ходе заседания городского оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Кроме того, в общественном транспорте Екатеринбурга пройдут новые рейды по контролю за масочным режимом. С 17 по 23 января сотрудники администрации и полицейские проверили 534 автобуса, трамвая и троллейбуса. Им пришлось побеседовать с двумя тысячами пассажиров и составить 123 протокола об административном правонарушении.

Известно, что в столице Урала полный курс вакцинации прошли 907 тысяч человек. В целом по Свердловской области началась вакцинация подростков.

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