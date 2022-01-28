В Екатеринбурге за сутки выявили более 1000 заболевших ковидом

В Екатеринбурге впервые с начала пандемии выявили более тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. В столице Урала число инфицированных достигло 82 937.
Болеют или переболели ковидом 6 % населения города.
"Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1034)", — сообщили сегодня в региональном оперштабе. В целом по Свердловской области коронавирус подхватили 2344 человека. Это новый рекорд суточной заболеваемости.
Накануне в Екатеринбурге зафиксировали 986 новых ковид-пациентов.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале