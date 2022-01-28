В Екатеринбурге за сутки выявили более 1000 заболевших ковидом

Болеют или переболели ковидом 6 % населения города. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге впервые с начала пандемии выявили более тысячи заразившихся коронавирусом за сутки. В столице Урала число инфицированных достигло 82 937.

Болеют или переболели ковидом 6 % населения города.

"Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+1034)", — сообщили сегодня в региональном оперштабе. В целом по Свердловской области коронавирус подхватили 2344 человека. Это новый рекорд суточной заболеваемости.

Накануне в Екатеринбурге зафиксировали 986 новых ковид-пациентов.