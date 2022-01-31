За сутки в России COVID-19 выявили у 124 070 человек

В России действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 124 070 человек. Это очередной рекорд. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 11 861 077 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве заразились ещё 23 417 человек. В Свердловской области, которая находится на пятом месте в списке регионов, заболели 2 738 жителей.

Из больниц выписали 10 248 281 россиянина, из них 30 130 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 621 жизнь. За всё время пандемии в России скончались 331 349 жителей, у которых был выявлен COVID-19.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 121 228 новых пациентов.