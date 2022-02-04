В Каменске-Уральском за сутки выявили более 300 заболевших COVID-19

Люди стали чаще обращаться за неотложной помощью. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 235 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области 3 443 человека заболели COVID-19. Наибольшее число больных зарегистрировано в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург – 89 584 (+1 162),

2. Каменск-Уральский и Каменский район – 10 668 (+306),

3. Нижний Тагил – 20 893 (+266),

4. Краснотурьинск – 2 534 (+258),

5. Первоуральск – 11 807 (+134),

6. Верхняя Пышма – 4 160 (+129),

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 80 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.

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