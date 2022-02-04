В Каменске-Уральском за сутки выявили более 300 заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 235 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области 3 443 человека заболели COVID-19. Наибольшее число больных зарегистрировано в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург – 89 584 (+1 162),
2. Каменск-Уральский и Каменский район – 10 668 (+306),
3. Нижний Тагил – 20 893 (+266),
4. Краснотурьинск – 2 534 (+258),
5. Первоуральск – 11 807 (+134),
6. Верхняя Пышма – 4 160 (+129),
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 80 заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале можно бесплатно привиться от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов до 6 февраля можно здесь.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале