Более 2000 заболевших ковидом выявлено в 25 свердловских муниципалитетах

В Екатеринбург за всё время зарегистрировано 90 813 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. В Ирбите и Ирбитском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 2000 человек.

Напомним, в регионе ежедневно обновляется суточный рекорд заболеваемости. Накануне сообщалось о 3476 зараженных. Переболели или болеют ковидом 239 202 человека.

По данным надзорного ведомства, более 2000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 25 свердловских муниципалитетах:

Екатеринбург (зарегистрировано 90 813 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (21 183),

Первоуральск (11 958),

Каменск-Уральский и Каменский район (10 843),

Ревда (7490),

Берёзовский (5946),

Реж (5273),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4902),

Камышлов и Камышловский район (3984),

Верхняя Пышма (4288),

Богданович (3199),

Нижнесергинский район (2812),

Сухой Лог (2801),

Алапаевск и Алапаевский район (2778),

Серов (3197),

Артинский район (2536),

Горноуральский ГО (2677),

Качканар (2494),

Асбест (2511),

Талицкий район (2188),

Артёмовский (2536),

Краснотурьинск (2619),

Белоярский район (2049),

Ирбит и Ирбитский район (2020),

Верхняя Салда (2178).

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