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5 февраля 2022, 11:05

Более 2000 заболевших ковидом выявлено в 25 свердловских муниципалитетах

масочный режим в общественном транспорте

В Екатеринбург за всё время зарегистрировано 90 813 ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. В Ирбите и Ирбитском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 2000 человек.

Напомним, в регионе ежедневно обновляется суточный рекорд заболеваемости. Накануне сообщалось о 3476 зараженных. Переболели или болеют ковидом 239 202 человека.

По данным надзорного ведомства, более 2000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 25 свердловских муниципалитетах:

  • Екатеринбург (зарегистрировано 90 813 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (21 183),
  • Первоуральск (11 958),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (10 843),
  • Ревда (7490),
  • Берёзовский (5946),
  • Реж (5273),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4902),
  • Камышлов и Камышловский район (3984),
  • Верхняя Пышма (4288),
  • Богданович (3199),
  • Нижнесергинский район (2812),
  • Сухой Лог (2801),
  • Алапаевск и Алапаевский район (2778),
  • Серов (3197),
  • Артинский район (2536),
  • Горноуральский ГО (2677),
  • Качканар (2494),
  • Асбест (2511),
  • Талицкий район (2188),
  • Артёмовский (2536),
  • Краснотурьинск (2619),
  • Белоярский район (2049),
  • Ирбит и Ирбитский район (2020),
  • Верхняя Салда (2178).

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