Более 2000 заболевших ковидом выявлено в 25 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших ковидом в городах Свердловской области. В Ирбите и Ирбитском районе число инфицированных COVID-19 c начала пандемии перевалило за 2000 человек.
Напомним, в регионе ежедневно обновляется суточный рекорд заболеваемости. Накануне сообщалось о 3476 зараженных. Переболели или болеют ковидом 239 202 человека.
По данным надзорного ведомства, более 2000 заразившихся официально зарегистрировано уже в 25 свердловских муниципалитетах:
- Екатеринбург (зарегистрировано 90 813 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (21 183),
- Первоуральск (11 958),
- Каменск-Уральский и Каменский район (10 843),
- Ревда (7490),
- Берёзовский (5946),
- Реж (5273),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4902),
- Камышлов и Камышловский район (3984),
- Верхняя Пышма (4288),
- Богданович (3199),
- Нижнесергинский район (2812),
- Сухой Лог (2801),
- Алапаевск и Алапаевский район (2778),
- Серов (3197),
- Артинский район (2536),
- Горноуральский ГО (2677),
- Качканар (2494),
- Асбест (2511),
- Талицкий район (2188),
- Артёмовский (2536),
- Краснотурьинск (2619),
- Белоярский район (2049),
- Ирбит и Ирбитский район (2020),
- Верхняя Салда (2178).
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