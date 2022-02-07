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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 февраля 2022, 16:31

Свердловский минздрав изменил правила лечения пациентов с ковидом

Лечение ковид-пациентов в палате

Выписаться из стационара и лечиться дома можно ещё до получения отрицательного теста. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области утвердил приказ, меняющий правила лечения и выписки пациентов с ковидом. Это позволит снизить нагрузку на больницы и поможет в решении проблемы очередей.

Согласно новым правилам:

  • пациентам, болеющим в лёгкой форме и лечащимся дома, будут открывать электронный больничный лист на 7 дней, выписка происходит при отсутствии жалоб и симптомов, больничный лист закрывается дистанционно, повторный тест на COVID-19 не проводится;
  • выписаться из стационара и лечиться дома можно ещё до получения отрицательного теста;
  • отменяются обязательное тестирование и изоляция контактных с больными лиц;
  • диагноз врачи могут ставить на основании ПЦР-тестов и на ИХА-тесте.

Решения приняты после вступления в силу нового постановления главного санврача и изменений в приказ Минздрава РФ, регулирующий работу медорганизаций в условиях COVID-19. Постановлением главы Роспотребнадзора был отменён карантин для контактных лиц. В новом документе отмечается, что если лечение пациента с коронавирусом длится от 7 дней и больше, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

"В условиях нового роста заболеваемости, связанного с появлением "омикрона", региональные власти усилили кол-центры поликлиник и службы 122. Дополнительные специалисты и транспорт мобилизованы в службу скорой медицинской помощи Екатеринбурга", — напомнили в свердловском оперштабе.

За последние сутки в Свердловской области выявили 4796 случаев ковида. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 251,8 тысячи.

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