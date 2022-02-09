В России за сутки выявили 183 103 случая коронавируса

В Свердловской области выявили 5904 новых случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 183 103 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 13 330 769.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписано уже 10 803 305 россиян, в том числе 97 163 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 669 жизней. За всё время его жертвами стали 337 390 россиян.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 264,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 901 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 4 583 470 человек.

Накануне сообщалось о 165 643 новых случаях COVID-19.

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