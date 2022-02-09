В России за сутки выявили 183 103 случая коронавируса

За сутки коронавирус в России подтвердили у 183 103 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 13 330 769.
Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписано уже 10 803 305 россиян, в том числе 97 163 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 669 жизней. За всё время его жертвами стали 337 390 россиян.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 264,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 901 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 4 583 470 человек.
Накануне сообщалось о 165 643 новых случаях COVID-19.
Читайте также:
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 в России дополнят информацией тестов на антитела.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале