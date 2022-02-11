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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 февраля 2022, 09:10

Число заражений коронавирусом на Среднем Урале незначительно снизилось

Люди в масках в автобусе

За сутки количество заражений коронавирусом на Среднем Урале незначительно снизилось. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале зафиксировано снижение числа заражений коронавирусом. 10 февраля в регионе заболело на 394 человека меньше, чем сутками ранее.

Всего, по данным на четверг, в Свердловской области зарегистрировано 5510 таких случаев.

Вчера мы сообщали, что более 3000 заразившихся свердловчан официально зарегистрировано в 16 городах. Лидирует по этому показателю Екатеринбург. В уральской столице с начала пандемии заболели ковидом 98 273 человека. По состоянию на 10 февраля за сутки его подхватили 1313 горожан. В Нижнем Тагиле число заразившихся достигло 24 346. В частности, только за 24 часа в этом городе зафиксировано 577 новых случаев. В Первоуральске за время пандемии заразился 13 231 человек (+173 случая за сутки). На четвертой строчке по числу инфицированных Каменск-Уральский и Каменский район — 12 746 ковид-пациентов (+283). В Ревде выявлено 8411 случаев, в том числе за сутки коронавирус подхватили 392 человека.

Абсолютный рекорд в Свердловской области с начала пандемии зафиксирован позавчера. Тогда в нашем регионе заболели  5904 человека.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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